ЦАХАЛ подтвердил удары по ПВО "Хизбаллы" в Баальбеке

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 7 апреля в районе Баальбека, на востоке Ливана, были атакованы три военных объекта системы ПВО "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что удары были нанесены в ответ на действия ПВО "Хизбаллы", сбивших беспилотный самолет ЦАХАЛа.

Кроме того, сообщается, что накануне, 6 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Айта аль-Шааб и Аль-Адиса. В свою очередь, артиллерия ЦАХАЛа атаковал цель в районе Яатара.