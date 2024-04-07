ЦАХАЛ подтвердил удары по ПВО "Хизбаллы" в Баальбеке
время публикации: 07 апреля 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 07:39
ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 7 апреля в районе Баальбека, на востоке Ливана, были атакованы три военных объекта системы ПВО "Хизбаллы".
В сообщении сказано, что удары были нанесены в ответ на действия ПВО "Хизбаллы", сбивших беспилотный самолет ЦАХАЛа.
Кроме того, сообщается, что накануне, 6 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Айта аль-Шааб и Аль-Адиса. В свою очередь, артиллерия ЦАХАЛа атаковал цель в районе Яатара.