Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 7 апреля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре временами дожди.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 13-23, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 19-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-24, на Голанских высотах – 12-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-среду температура существенно не изменится, местами дожди.