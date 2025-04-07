ЦАХАЛ подтвердил удар в Газе по "журналисту", боевику ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 7 апреля в районе Хан-Юниса израильские ВВС атаковали Хасана Абд аль-Фаттаха Мухаммада Аслиха – боевика террористической организации ХАМАС из "Бригады Хан-Юнис", который действовал под видом "журналиста" и "владельца СМИ".

В сообщении говорится, что Аслих принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В "черную субботу" он документировал действия других террористов и публиковал в социальных сетях кадры грабежей, поджогов и убийств.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Примерно в 2 часа ночи источники в Газе сообщили, что в результате удара ЦАХАЛа по палатке "журналистов" в Хан-Юнисе, около больницы "Насер" есть убитые и раненые. Утверждалось, что один из убитых и многие раненые – "журналисты". Сообщалось, что были убиты "журналист" Хилми аль-Факауи и некий "молодой мужчина" (без указания профессии) Юсуф аль-Хузандар. При этом среди раненых действительно был указан "журналист" Хасан Аслих. Кроме него заявлялось о ранении еще восьми "журналистов", их имена: Ахмад аль-Агха, Мухаммад Фаик, Абдулла аль-Аттар, Ихаб аль-Бардини, Махмуд Ауад, Маджид Кадих, Али Аслих (видимо, брат Хасана), Ахмад Мансур.