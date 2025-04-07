ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии ночью задержали 15 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 7 апреля в Иудее и Самарии были задержаны 15 подозреваемых в террористической деятельности, конфискованы три единицы огнестрельного оружия (два пистолета-пулемета "Карло" и пистолет).

Кроме того, были конфискованы средства, предназначенные для финансирования террора.

Операции проводились в Джалазуне, Аль-Амари, Каландии, Хевроне, Байт-Уммаре, Калькилии и Туль-Кареме.