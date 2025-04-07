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Израиль

ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии ночью задержали 15 подозреваемых в терроре

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 апреля 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 13:11
ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии ночью задержали 15 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 7 апреля в Иудее и Самарии были задержаны 15 подозреваемых в террористической деятельности, конфискованы три единицы огнестрельного оружия (два пистолета-пулемета "Карло" и пистолет).

Кроме того, были конфискованы средства, предназначенные для финансирования террора.

Операции проводились в Джалазуне, Аль-Амари, Каландии, Хевроне, Байт-Уммаре, Калькилии и Туль-Кареме.

Израиль
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