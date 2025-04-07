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Израиль

В четырех населенных пунктах в Израиле прозвучат учебные тревоги

Цева адом
Учения
время публикации: 07 апреля 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 08:39
В четырех населенных пунктах в Израиле прозвучат учебные тревоги
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 7 апреля, в четырех населенных пунктах в разных районах Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 10:05 тревога прозвучит в арабской деревне Бартаа (на границе с Палестинской автономией), в 11:05 – в арабской деревне Буинэ-Нуджидат (в Галилее), в 13:05 – в еврейском религиозном поселке Сде-Илан (в Галилее), в 14:05 – в еврейском поселке Шадмот-Двора (в Галилее).

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.

Израиль
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