В четырех населенных пунктах в Израиле прозвучат учебные тревоги

Сегодня, 7 апреля, в четырех населенных пунктах в разных районах Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 10:05 тревога прозвучит в арабской деревне Бартаа (на границе с Палестинской автономией), в 11:05 – в арабской деревне Буинэ-Нуджидат (в Галилее), в 13:05 – в еврейском религиозном поселке Сде-Илан (в Галилее), в 14:05 – в еврейском поселке Шадмот-Двора (в Галилее).

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.