ЦАХАЛ доказывает: гибель детей в Джебалии была следствием падения ракеты "Исламского джихада". Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля представила видеозаписи, на которых показано, что вечером 6 августа Джебалия была по ошибке обстреляна боевиками "Исламского джихада", а не израильскими военными.

ЦАХАЛ подчеркивает, что вечером 6 августа израильская армия не наносила ударов по целям в Джебалии (северная часть сектора Газы).

По данным израильской военной разведки, ракетный обстрел был осуществлен боевиками "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"). Около 20 ракет были одновременно выпущены террористами из западной части сектора Газы. Одна из ракет изменила траекторию и упала на северной окраине Джебалии.

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ЦАХАЛ заявляет, что падение ракеты террористов на жилой район в Джебалии привело к гибели четырех детей. Власти Газы обвиняют израильских военных в обстреле Джебалии.

В ЦАХАЛе отмечают, что примерно каждая пятая ракета, выпускаемая боевиками "Исламского джихада" из Газы по израильской территории, падает на территории сектора, не перелетая через границу.

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Ранее глава национального департамента информации и разъяснительной работы Лиор Хайат опубликовал комментарий по поводу инцидента в Джебалии. "Вопреки утверждениям, которые распространяют палестинцы, необходимо уточнить: мы располагаем видео, которые, не оставляя ни тени сомнения, доказывают, что причиной была не израильская атака. В последние часы израильские силы безопасности не обстреливали Джебалию. Однозначно доказано, что речь идет о неудачном запуске ракеты "Исламским джихадом". После публикации новости в палестинских и международных СМИ было проведено всестороннее расследование, которое однозначно показало, что причиной была не израильская атака, а запуск ракеты из сектора Газы, которая упала в центре Джебалии", – заявил Хайят.