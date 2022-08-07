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    В Израиле

    ЦАХАЛ: удар по складу "Исламского джихада" был отложен, чтобы не погиб мирный гражданин. Видео

    время публикации: | последнее обновление:
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    ЦАХАЛ: удар по складу
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показан процесс принятия решения о нанесении удара по цели в секторе Газы.

    Целью был "военно-морской склад", принадлежащий "Исламскому джихаду".

    На видеозаписи показано, что цель "захвачена", но оператор видит, как рядом с целью (на расстоянии менее 60 метров) появляется человек, по всей видимости мирный гражданин, который идет пешком мимо этого склада. Нанесение удара откладывается.

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    Впрочем, затем показано, что удар нанесен вскоре после того, как мимо склада проехал человек на велосипеде, и рядом проезжает автомобиль. Судя по видеозаписи, велосипедист и автомобиль не пострадали, во всяком случае они продолжили движение после взрыва склада.

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