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    В Израиле

    "Исламский джихад": утверждены формулировки соглашения о прекращении огня

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    AP Photo/Adel Hana

    Глава политбюро "Исламского джихада" Мухаммад аль-Хинди объявил об утверждении при посредничестве Египта формулировок соглашения о прекращении огня с Израилем.

    В частности, в соглашении говорится, что Египет будет добиваться освобождения двух боевиков "Исламского джихада" Басама ас-Саади, арест которого привел к нынешней ситуации, а также Халиля Аль-Авауда, объявившего более 140 дней назад голодовку.

    В заявлении не говорится, когда соглашение о прекращении огня вступит в силу. Телеканал "Аль-Джазира" передал, что "перемирие" наступит в 23:30, но ни один другой источник это не подтверждает.

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    Официальные источники в Израиле эту информацию не комментируют. Ранее телеканал "Кан-11" передал, что Израиль дал понять египетскому посреднику, что не приемлет никаких требований со стороны "Исламского джихада". Прекращение огня возможно только в ответ на полное прекращение огня "Исламским джихадом".

    Пресс-служба министерства главы правительства передала, что в 21:45 премьер-министр Яир Лапид проведет в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве оперативное совещание с министром обороны, начальником генштаба, главой ШАБАКа, главой СНБ, военным секретарем и другими.

    Сообщение "Исламского джихада" было опубликовано на фоне ракетного обстрела израильских населенных пунктов Нирим и Айн а-Шлоша.

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