Ракетные обстрелы из Газы продолжились после вступления в силу режима прекращения огня

Через 8 минут после вступления в силу режима прекращения огня в Сдероте и ряде населенных пунктов на границе с Газой прозвучал сигнал тревоги. Сработала система ПРО "Железный купол".

Режим прекращения огня между Израилем и "Исламским джихадом", достигнутый при посредничестве Египта, вступил в силу в 23:30.

В сообщении, которое было выпущено главой национального департамента информации и разъяснительной работы, говорится, что в случае нарушения соглашения Государство Израиль оставляет за собой право применить силу.

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"Исламский джихад" сообщил, что в рамках соглашения Египет будет добиваться освобождения двух боевиков "Исламского джихада" Басама ас-Саади, арест которого привел к нынешней ситуации, а также Халиля Аль-Авауда, объявившего более 140 дней назад голодовку.

Официальные источники эту информацию не подтвердили. Ранее телеканал "Кан-11" передал, что Израиль дал понять египетскому посреднику, что не приемлет никаких требований со стороны "Исламского джихада". Прекращение огня возможно только в ответ на полное прекращение огня "Исламским джихадом".