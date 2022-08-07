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    В Израиле

    Ракетные обстрелы из Газы продолжились после вступления в силу режима прекращения огня

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    Ракетные обстрелы продолжились после вступления режима прекращения огня
    Nati Shohat/Flash90

    Через 8 минут после вступления в силу режима прекращения огня в Сдероте и ряде населенных пунктов на границе с Газой прозвучал сигнал тревоги. Сработала система ПРО "Железный купол".

    Режим прекращения огня между Израилем и "Исламским джихадом", достигнутый при посредничестве Египта, вступил в силу в 23:30.

    В сообщении, которое было выпущено главой национального департамента информации и разъяснительной работы, говорится, что в случае нарушения соглашения Государство Израиль оставляет за собой право применить силу.

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    "Исламский джихад" сообщил, что в рамках соглашения Египет будет добиваться освобождения двух боевиков "Исламского джихада" Басама ас-Саади, арест которого привел к нынешней ситуации, а также Халиля Аль-Авауда, объявившего более 140 дней назад голодовку.

    Официальные источники эту информацию не подтвердили. Ранее телеканал "Кан-11" передал, что Израиль дал понять египетскому посреднику, что не приемлет никаких требований со стороны "Исламского джихада". Прекращение огня возможно только в ответ на полное прекращение огня "Исламским джихадом".

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