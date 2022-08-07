Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено

Армия обороны Израиля продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газы. Операция получила название "На заре" ("עלות השחר"). Цель операции: ликвидация инфраструктуры "Исламского джихада" в Газе.

В первый день операции был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе.

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Руководство "Исламского джихада" подтвердило их гибель.

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Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора

(архив NEWSru.co.il)

Июль 1972. Ливан. Убит Гасан Файез Канафани – лидер "Народного фронта освобождения Палестины".

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Октябрь 1972. Италия. Ликвидирован Абдель Ваиль Зуайтер – представитель ООП в Риме.

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Январь 1973. Франция. Ликвидирован Махмуд аль-Хамшари – представитель ООП в Париже.

Январь 1973. Кипр. Уничтожен активист "Черного сентября" Хусейн Абул-Хаир.

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Апрель 1973. Франция. Ликвидирован один из руководителей ООП Базиль Ай-Кубайши.

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Апрель 1973. Ливан. Уничтожены три лидера Организации Освобождения Палестины (ООП) – Юсуф ан-Наджар, Камаль Адуан и Камаль Насер.

Апрель 1973. Кипр. Ликвидирован активист ООП Муса Абу Зайд.

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Май 1973. Норвегия. Неудачная попытка ликвидации Али Хасана Саламэ.

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Июль 1973. Франция. Уничтожен командир "Черного сентября" Мухаммад Будиа.

Январь 1979. Ливан. Уничтожен Али Хасан Саламэ, спланировавший захват израильских спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене (1972).

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Июль 1979. Франция. В Каннах убит активист ООП Зухейр Мухсен.

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Апрель 1988. Тунис. Уничтожен Халиль аль-Вазир (Абу Джихад), один из лидеров ООП и заместитель Арафата.

Февраль 1992. Ливан. Уничтожен лидер "Хизбаллы" шейх Аббас Мусауи.

Октябрь 1995. Мальта. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Фатхи Шкаки.

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Январь 1996. Газа. Уничтожен "инженер ХАМАСа" Яхья Айяш.

Сентябрь 1997. Иордания. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Халида Машаля.

Июль 2001. Шхем. В ходе специальной операции убит Салах Дарваз – лидер ХАМАСа.

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Июль 2001. Шхем. Ликвидирован Джамаль аль-Мансур – лидер ХАМАСа в Самарии.

Август 2001. Рамалла. Уничтожен лидер "Народного фронта освобождения Палестины" Абу Али Мустафа.

Ноябрь 2001. Шхем. Ликвидирован Махмуд Абу Хануд – лидер "Бригад Изеддина аль-Касама" (ХАМАС) на Западном берегу.

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Январь 2002. Туль-Карем. Уничтожен лидер "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) Райед Карми.

Июль 2002. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Салах Шхадэ.

Сентябрь 2002. Сектор Газы. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.

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Ноябрь 2002. Дженин. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Ийяд Савалхэ.

Февраль 2003. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Ибрагим Макадмэ.

Июнь 2003. Газа. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Абд аль-Азиза ар-Рантиси.

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Август 2003. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Исмаил Абу Шанаб.

Сентябрь 2003. Газа. Неудачная попытка ликвидации шейха Ахмада Ясина.

Март 2004. Газа. Ликвидирован духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин.

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Апрель 2004. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Абд аль-Азиз ар-Рантиси.

Сентябрь 2004. Дамаск. Ликвидирован идеолог ХАМАСа шейх Иззадин Субхи аль-Халиль.

Декабрь 2005. Газа. Уничтожен лидер "Комитетов народного сопротивления" Мухаммад Аркан.

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Март 2006. Газа. В результате взрыва автомобиля убит лидер "Комитетов народного сопротивления" Халиль аль-Кука ("Абу Юсуф"). Палестинцы утверждают: он был уничтожен израильтянами. Расследование не завершено.

Май 2006. Газа. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Мухаммад Дахдух.

Июнь 2006. Газа. Уничтожен лидер "Комитетов народного сопротивления" Имад Азалия.

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Июнь 2006. Газа. Ликвидирован лидер "Комитетов народного сопротивления", заместитель главы палестинского МВД Джамаль Самхадана.

Июль 2006. Газа. Тяжело ранен лидер боевиков ХАМАС Мухаммад Дэйф. Согласно официальной информации, он выжил, его местонахождение неизвестно.

Январь 2009. Газа. В ходе операции "Литой свинец" уничтожен Низар Райан, муфтий боевого крыла ХАМАС.

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Январь 2009. Газа. В ходе операции "Литой свинец" ликвидирован один из лидеров ХАМАС, глава "МВД" Саид Сиям.

Май 2009. Хеврон. В ходе спецоперации ликвидирован главарь боевиков ХАМАСа Абд аль-Маджид Дудин, скрывавшийся 14 лет.

Январь 2010. Дубай (ОАЭ). Ликвидирован координатор ХАМАСа Махмуд аль-Мабхух.

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Июль 2010. Нусейрат, Газа. Уничтожен лидер боевиков ХАМАСа Иса аль-Батран, "Абу Билаль".

Август 2011. Газа. Уничтожен генсек "Комитетов народного сопротивления" Камаль Нейраб.

Март 2012. Газа. Уничтожен генсек "Комитетов народного сопротивления" Зухейр эль-Кейси, "Абу Ибрагим".

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Ноябрь 2012. Газа. Уничтожен генсек "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) Ахмад Джабари.

Август 2014. Газа. Уничтожены "генералы ХАМАС" Раад аль-Атар, Мухаммад Абу Шамлэ и Мухаммад Бархум.

Февраль 2016. София. Убит один из лидеров НФОП Умар Наиф Хасан Заид.

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Декабрь 2016. Тунис. Убит инженер-авиастроитель ХАМАС Мухаммад аз-Зауари.

Ноябрь 2019. Газа. Уничтожен лидер боевиков "Исламского джихада" Бахаа Абу аль-Ата.

Август 2022. Газа. Уничтожены лидеры боевиков "Исламского джихада" Тайсир Джабари и Халид Мансур.

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Примечание:

В арабских источниках называется еще множество фамилий лидеров палестинских радикальных организаций, якобы ликвидированных спецслужбами Израиля. Однако руководство "Мосада" неоднократно подчеркивало, что зачастую лидеры палестинцев оказывались жертвами междоусобной войны. Так, например, боевики Абу Нидаля ("Революционный совет ФАТХ") совершили множество убийств лидеров ООП (в ряде случаев, по прямому указанию Ясира Арафата). Среди них были убиты: Саид Хамами (Лондон, январь 1978), Али Ясин (Эль-Кувейт, июнь 1978), Изеддин аль-Калак (Париж, август 1978), Юсуф Мубарак (Париж, январь 1980), Наим Хадер (Брюссель, июнь 1981), Исам Сартауи (Лиссабон, апрель 1983), Салах Халаф (Абу Эйяд) (январь 1991) и другие.

В ноябре 2004 года и позже было много разговоров о том, что Ясир Арафат тоже был отравлен израильскими спецслужбами. Но доказать это никому не удалось.