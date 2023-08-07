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    В Израиле

    В деревне Бурка задержаны пятеро подозреваемых в нападении на евреев в минувшую пятницу

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    В деревне Бурка задержаны пятеро подозреваемых в нападении на евреев в минувшую пятницу
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на понедельник, 7 августа, в деревне Бурка (к востоку от Рамаллы) в ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны пять местных жителей, подозреваемых в причастности к нападению на евреев в минувшую пятницу, в ходе которого произошли столкновения – несколько человек получили ранения и травмы, при этом был убит житель Бурки.

    Пресс-служба МАГАВ отмечает, что среди задержанных трое совершеннолетних и двое несовершеннолетних. Все они задержаны "для допроса по подозрению в нападении с отягчающими обстоятельствами и причинении серьезного ущерба". Расследование инцидента продолжается, ожидаются новые аресты, сообщают в правоохранительных органах.

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    Ранее была разрешена к публикации информация о том, что одним из задержанных по подозрению в причастности к убийству около деревни Бурка местного жителя, 19-летнего Кусая Матана, является Элиша Йеред – бывший активист партии "Оцма Иегудит", прежде работавший пресс-секретарем депутата Кнессета Лимор Сон Ар-Мелех.

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    Вторым подозреваемым является Йехиэль Индор, житель Офры. Следствие подозревает, что именно он застрелил Кусая Матана. Сам Индор был серьезно ранен в ходе столкновения. Его друзья настаивают на том, что он стрелял в целях самообороны.

    Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей до 11 августа.

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    Элише Йереду и Йехиэлю Индору могут быть предъявлены обвинения в "причинении смерти из равнодушия на почве национальной розни". При этом, судя по всему, обвинения в предумышленном убийстве предъявлены не будут.

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    Роль Йереда в этом инциденте не до конца ясна. Возможно, его подозревают в подстрекательстве к убийству. Он известен своими призывами к разрушению арабских деревень, критиковал ЦАХАЛ и правительство за недостаточно жесткие действия против палестинских арабов.

    Кусай Матан 5 августа был похоронен на кладбище около Бурки. На его похороны пришли тысячи местных жителей, были видны флаги ХАМАСа, ФАТХа и ООП.

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    В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа, опубликованном ранее, было сказано: "Получено сообщение от палестинской стороны об ожесточенном столкновении между израильскими гражданами и палестинцами около деревни Бурка, в зоне ответственности бригады "Биньямин". После получения сообщения на место прибыли бойцы. В ходе столкновения один палестинец был убит, еще четверо палестинцев получили ранения, а палестинская машина была обнаружена сожженной. В результате забрасывания камнями было ранено несколько израильских мирных граждан. Бойцы прибыли на место происшествия сразу после получения сообщения, но уже после стрельбы. После инцидента было принято решение объявить данный район закрытой военной зоной и разместить бойцов в соответствии с оценкой обстановки".

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    Сайт Ynet приводил слова представителя ЦАХАЛа, заявившего, что предварительное расследование показало: конфликт начался со словесной перепалки, после чего обе стороны стали бросать камни, а палестинцы запустили петарды в сторону израильтян, которые ответили стрельбой на поражение.

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