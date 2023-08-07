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    В Израиле

    "Крылья огня": Израиль отправляет в Лимассол свои пожарные самолеты

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    AP Photo/Philippos Christou

    В понедельник, 7 августа, из Израиля на Кипр для тушения пожара в Лимассоле вылетят самолеты пожарной службы. В операции "Крылья огня" участвуют воздушные силы полиции Израиля, ЦАХАЛа, бойцы пожарно-спасательной службы.

    Решение об оказании помощи Республике Кипр было принято после личного обращения президента Никоса Христодулидиса к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.

    Оборудование и члены спасательного отряда будут доставлены на Кипр самолетом ЦАХАЛа "Шимшон" (C-130J-30 Super Hercules). Этот самолет также будет участвовать в тушении крупного лесного пожара возле Лимассола.

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    На Кипр также будут отправлены два пожарных самолета Air Tractor с командой из четырех пилотов и наземной бригадой специалистов. Самолеты укомплектованы всем необходимым, включая шесть тонн антипирена – вещества, используемого для замедления или остановки распространения огня.

    Ожидается, что операция по тушению огня на Кипре продлится несколько дней.

    Отметим, что об отправке помощи Кипру в совместном пресс-релизе сообщили министерство национальной безопасности, полиция Израиля, пожарно-спасательная служба, Армия обороны Израиля, канцелярия премьер-министра, министерство иностранных дел, министерство обороны.

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    Около двух недель назад израильские пожарные вернулись из Греции, где также принимали участие в операции по тушении лесных пожаров.

    Пожар в районе Лимассола, признанный "худшим" в 2023 году на Кипре, начался в пятницу, 4 августа. Из-за сильного огня огонь быстро распространялся в опасной близости от населенных пунктов. В субботу пожар был взят под контроль, но в воскресенье из-за сильных порывов ветра разгорелся с новой силой. Власти Кипры обратились за помощью также к странам Евросоюза.

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