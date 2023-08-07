adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
22 - 32°
Эйлат:
29 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.687 ₪ 4.034 ₪
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
22 - 32°
Эйлат:
29 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Подготовка к безвизу с США: с сентября жители Газы смогут вылетать из аэропорта имени Бен-Гуриона

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Подготовка к безвизу с США: с сентября жители Газы смогут вылетать из аэропорта имени Бен-Гуриона
    Moshe Shai/FLASH90

    Заместитель генерального директора Управления регистрации населения Гиль Грингер, который также отвечает за программу подготовки к введению безвизового режима между Израилем и США, заявил в интервью агентству Reuters, что в рамках подписанных между двумя странами соглашений со следующего месяца жители сектора Газы, имеющие американское гражданство, смогут вылетать за границу из аэропорта имени Бен-Гуриона.

    adv_12 incontent_1

    Всего, по словам Грингера, в секторе Газы проживают от 100 до 130 американских граждан. Если они захотят вылететь за границу, то, пройдя необходимые проверки служб безопасности, смогут делать это из Израиля.

    Грингер предполагает, что решение вступит в силу 22 сентября.

    adv_13 m_ar_1

    Напомним, в конце июля начался пилотный проект по выезжу за границу палестинских арабов, которые являются гражданами США.

    adv_14 incontent_2

    Упрощенная процедура въезда для палестинских арабов, являющихся гражданами США, была одним из ключевых требований Вашингтона для включения Израиля в программу безвизового въезда Visa Waver. Решение о включении Израиля в программу должно быть принято в сентябре этого года в том числе и по результатам пилотного проекта.

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Августа 2023
    За первую неделю пилотного проекта в Израиль въехали более 2000 палестинцев с гражданством США
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Июля 2023
    Вашингтон и Иерусалим подписали меморандум о присоединении Израиля к программе безвизового режима
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:12 Смотрич продолжает замораживать дотации арабскому сектору: Еврейский университет не получит деньги на программу для иерусалимских арабов
    14:15 Открыт новый телеграм-канал "NEWSru: Израиль и мир", который ведет главред NEWSru.co.il
    13:29 ЦАХАЛ: в северной Самарии сработало взрывное устройство, это не ракетный обстрел
    13:20 Израильтяне, задержанные после столкновения возле деревни Бурка, потребовали освободить их из-под ареста
    13:17 Подготовка к безвизу с США: с сентября жители Газы смогут вылетать из аэропорта имени Бен-Гуриона
    12:47 В Канаде погиб 18-летний израильтянин
    12:37 В центре Израиля трактор насмерть сбил пожилого мужчину
    12:08 На стройке в Рамле погиб рабочий
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom