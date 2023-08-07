Подготовка к безвизу с США: с сентября жители Газы смогут вылетать из аэропорта имени Бен-Гуриона

Заместитель генерального директора Управления регистрации населения Гиль Грингер, который также отвечает за программу подготовки к введению безвизового режима между Израилем и США, заявил в интервью агентству Reuters, что в рамках подписанных между двумя странами соглашений со следующего месяца жители сектора Газы, имеющие американское гражданство, смогут вылетать за границу из аэропорта имени Бен-Гуриона.

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Всего, по словам Грингера, в секторе Газы проживают от 100 до 130 американских граждан. Если они захотят вылететь за границу, то, пройдя необходимые проверки служб безопасности, смогут делать это из Израиля.

Грингер предполагает, что решение вступит в силу 22 сентября.

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Напомним, в конце июля начался пилотный проект по выезжу за границу палестинских арабов, которые являются гражданами США.

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Упрощенная процедура въезда для палестинских арабов, являющихся гражданами США, была одним из ключевых требований Вашингтона для включения Израиля в программу безвизового въезда Visa Waver. Решение о включении Израиля в программу должно быть принято в сентябре этого года в том числе и по результатам пилотного проекта.