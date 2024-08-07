СМИ: заседание военно-политического кабинета, по всей видимости, состоится 8 августа

Вечером 7 августа министры получили сообщение о том, что заседание военно-политического кабинета состоится завтра, 8 августа. Об этом стало известно сайту Ynet.

Вместе с тем секретариат правительства пока не сообщил, в котором часу должен собраться кабинет.

Последний раз кабинет собирался 31 июля.