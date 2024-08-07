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Израиль

СМИ: заседание военно-политического кабинета, по всей видимости, состоится 8 августа

время публикации: 07 августа 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 21:38
СМИ: заседание военно-политического кабинета, по всей видимости, состоится 8 августа
Фото: кадр из видео Омер Мирон/GPO

Вечером 7 августа министры получили сообщение о том, что заседание военно-политического кабинета состоится завтра, 8 августа. Об этом стало известно сайту Ynet.

Вместе с тем секретариат правительства пока не сообщил, в котором часу должен собраться кабинет.

Последний раз кабинет собирался 31 июля.

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