В Хевроне обнаружена подпольная мастерская по производству оружия и военного оборудования

В ходе совместной операции полиции и ЦАХАЛа в Хевроне была обнаружена подпольная мастерская по производству оружия и военного оборудования. На двух токарных станках производились запчасти к различным видам стрелкового оружия и боеприпасы.

Во время обыска в мастерской были найдены материалы для производства взрывчатых веществ и крупная сумма денег.

В совместном заявлении армии и полиции говорится о задержании трех жителей Палестинской автономии (40, 42 и 50 лет). Они доставлены для дальнейшего расследования в отделение полиции в Хевроне.