В Хевроне обнаружена подпольная мастерская по производству оружия и военного оборудования
время публикации: 07 августа 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 20:09
В ходе совместной операции полиции и ЦАХАЛа в Хевроне была обнаружена подпольная мастерская по производству оружия и военного оборудования. На двух токарных станках производились запчасти к различным видам стрелкового оружия и боеприпасы.
Во время обыска в мастерской были найдены материалы для производства взрывчатых веществ и крупная сумма денег.
В совместном заявлении армии и полиции говорится о задержании трех жителей Палестинской автономии (40, 42 и 50 лет). Они доставлены для дальнейшего расследования в отделение полиции в Хевроне.
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