ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожены ракетные пусковые площадки, расположенные рядом со складами UNRWA

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил пусковые площадки, расположенные рядом со складами гуманитарной помощи UNRWA, с которых на прошлой неделе были выпущены десятки ракет в сторону Ган-Явне и других населенных пунктов в районе Лахиш.

Запуски ракет были осуществлены из южной части сектора Газы, в непосредственной близости от двух складов UNRWA, на которых хранилась и распределялась гуманитарная помощь.

После точечного авиаудара по пусковым площадкам были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии там ракет на момент воздушной атаки.

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