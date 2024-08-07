ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожены ракетные пусковые площадки, расположенные рядом со складами UNRWA
время публикации: 07 августа 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 09:47
ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил пусковые площадки, расположенные рядом со складами гуманитарной помощи UNRWA, с которых на прошлой неделе были выпущены десятки ракет в сторону Ган-Явне и других населенных пунктов в районе Лахиш.
Запуски ракет были осуществлены из южной части сектора Газы, в непосредственной близости от двух складов UNRWA, на которых хранилась и распределялась гуманитарная помощь.
После точечного авиаудара по пусковым площадкам были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии там ракет на момент воздушной атаки.