ЦАХАЛ об операции в Хан-Юнисе: разрушен подземный оружейный цех, уничтожены более 70 террористов

ЦАХАЛ сообщает, что силами 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", при поддержке бригады "Гивати", в ходе операции в Хан-Юнисе (юг сектора Газы), которая была завершена на прошлой неделе, были ликвидированы более 70 террористов.

В районе Бани Сухайла были уничтожены десятки террористических объектов.

В ходе операции бойцы 603-го инженерного батальона "Лахав" и инженерного спецназа "Яалом" обнаружили, исследовали и разрушили подземный туннель, располагавшийся на глубине десятков метров. Внутри этого туннеля были ответвления, в которых были оборудованы помещения с токарными станками для производства оружия. Там же располагались оружейные склады.

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