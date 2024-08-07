ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии 14 подозреваемых в террористической деятельности.

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Азарии, Даэйшэ, Дохе, Каландии, Акабат Джабре.

В Шхеме был найден и уничтожен склад боеприпасов и взрывных устройств, в Азарии – станки для производства оружия. В ходе операции в Шхеме происходили перестрелки.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4500 подозреваемых в терроре, более 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.