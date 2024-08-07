ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых
время публикации: 07 августа 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 15:00
Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии 14 подозреваемых в террористической деятельности.
Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Операции проводились в Шхеме, Азарии, Даэйшэ, Дохе, Каландии, Акабат Джабре.
В Шхеме был найден и уничтожен склад боеприпасов и взрывных устройств, в Азарии – станки для производства оружия. В ходе операции в Шхеме происходили перестрелки.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4500 подозреваемых в терроре, более 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.
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