Newsru.co.il расширяет присутствие в социальных сетях
Редакция Newsru.co.il рада сообщить о запуске нашего канала в WhatsApp. На канале вас ждут новости о важных событиях, эксклюзивные интервью и видеоматериалы, которых нет на нашем сайте.
Социальные сети играют ключевую роль в оперативной доставке информации, и мы стремимся предоставлять вам самую свежую и достоверную информацию на удобной для вас платформе.
Помимо WhatsApp, мы активно развиваем свои каналы в других социальных сетях:
- Telegram
- TikTok
- YouTube
Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать процесс получения новостей легким и оперативным для наших читателей. Благодаря нашему присутствию в различных социальных сетях, вы можете выбирать ту платформу, которая удобна именно вам, и всегда быть в курсе самых свежих и важных событий.
Независимо от того, где вы находитесь и каким устройством пользуетесь, Newsru.co.il всегда под рукой!