Newsru.co.il расширяет присутствие в социальных сетях

Редакция Newsru.co.il рада сообщить о запуске нашего канала в WhatsApp. На канале вас ждут новости о важных событиях, эксклюзивные интервью и видеоматериалы, которых нет на нашем сайте.

Социальные сети играют ключевую роль в оперативной доставке информации, и мы стремимся предоставлять вам самую свежую и достоверную информацию на удобной для вас платформе.

Помимо WhatsApp, мы активно развиваем свои каналы в других социальных сетях:

- Telegram

- Instagram

- Facebook

- TikTok

- YouTube

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать процесс получения новостей легким и оперативным для наших читателей. Благодаря нашему присутствию в различных социальных сетях, вы можете выбирать ту платформу, которая удобна именно вам, и всегда быть в курсе самых свежих и важных событий.

Независимо от того, где вы находитесь и каким устройством пользуетесь, Newsru.co.il всегда под рукой!