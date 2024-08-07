Полиция вернула детей, похищенных их отцом и увезенных в Шуафат

Сотрудникам полиции Иерусалима удалось обнаружить и вернуть матери двоих маленьких детей, которых несколько дней назад похитил их отец, нарушив установленные судом правила посещений. Отец малышей задержан, против него будут предъявлены обвинения.

По данным пресс-службы полиции, третьего августа в полицию Иерусалима обратилась женщина, сообщившая, что ее муж, с которым она находится в процессе развода, нарушил соглашение о встречах с их общими детьми в возрасте полутора и двух с половиной лет и забрал малышей.

Сотрудники полиции допросили отца малышей, который заявил, что он не знал об их исчезновении, и обвинил в похищении детей их мать. Тем не менее, следствию удалось определить местоположение детей и вернуть их матери. Отец малышей был задержан по подозрению в похищении.

Отмечается, что когда сотрудники полиции прибыли в Шуафат, где в одной из квартир удерживали детей, местные жители напали на них, начали забрасывать полицейских камнями, и тем пришлось применить средства для разгона беспорядков. Чтобы дети не пострадали, выносившие их на руках полицейские надели на малышей свои каски.

Следствие по этому делу продолжается.