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Израиль

Полиция вернула детей, похищенных их отцом и увезенных в Шуафат

время публикации: 07 августа 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 18:24
Полиция вернула детей, похищенных их отцом и увезенных в Шуафат
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудникам полиции Иерусалима удалось обнаружить и вернуть матери двоих маленьких детей, которых несколько дней назад похитил их отец, нарушив установленные судом правила посещений. Отец малышей задержан, против него будут предъявлены обвинения.

По данным пресс-службы полиции, третьего августа в полицию Иерусалима обратилась женщина, сообщившая, что ее муж, с которым она находится в процессе развода, нарушил соглашение о встречах с их общими детьми в возрасте полутора и двух с половиной лет и забрал малышей.

Сотрудники полиции допросили отца малышей, который заявил, что он не знал об их исчезновении, и обвинил в похищении детей их мать. Тем не менее, следствию удалось определить местоположение детей и вернуть их матери. Отец малышей был задержан по подозрению в похищении.

Отмечается, что когда сотрудники полиции прибыли в Шуафат, где в одной из квартир удерживали детей, местные жители напали на них, начали забрасывать полицейских камнями, и тем пришлось применить средства для разгона беспорядков. Чтобы дети не пострадали, выносившие их на руках полицейские надели на малышей свои каски.

Следствие по этому делу продолжается.

Израиль
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