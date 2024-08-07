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Израиль

Сигнал тревоги в Верхней Галилее

время публикации: 07 августа 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 19:30
Сигнал тревоги в Верхней Галилее
Flash90. Фото: М.Альстер

В 19:00 в населенных пунктах Верхней Галилеи и на так называемой "линии противостояния" прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения об угрозе ракетных обстрелов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что несколько воздушных объектов пересекли границу Израиля с территории Ливана, сработала система ПВО. В результате этого инцидента не было пострадавших.

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