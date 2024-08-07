Сигнал тревоги в Верхней Галилее
время публикации: 07 августа 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 19:30
В 19:00 в населенных пунктах Верхней Галилеи и на так называемой "линии противостояния" прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения об угрозе ракетных обстрелов.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что несколько воздушных объектов пересекли границу Израиля с территории Ливана, сработала система ПВО. В результате этого инцидента не было пострадавших.
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