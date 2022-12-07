Ликвидирован террорист, обстрелявший армейский блокпост возле Офры

Вскоре после того, как возле поселка Офра был обстрелян армейский блокпост, силы безопасности сообщили, что террорист найден и нейтрализован.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что боевик, заметив, что за ним ведется погоня, вышел из автомобиля и открыл огонь в сторону военнослужащих, он был нейтрализован ответным огнем. Согласно сообщениям в палестинских СМИ, боевик убит.

Судя по фотографии, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, он был вооружен самозарядным карабином Симонова (СКС 45).

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Военные считают, что нейтрализованный боевик может быть причастен к серии нападений на гражданских лиц и военнослужащих, которые происходили в указанном районе в последние дни. Эти подозрения расследуются.

Кроме того, продолжается розыск возможных сообщников террориста.