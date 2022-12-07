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    В Израиле

    Ликвидирован террорист, обстрелявший армейский блокпост возле Офры

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    Ликвидирован террорист, обстрелявший армейский блокпост возле Офры
    Hadas Parush/Flash90     Оружие, из которого был обстрелян армейский блокпост возле Офры
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Вскоре после того, как возле поселка Офра был обстрелян армейский блокпост, силы безопасности сообщили, что террорист найден и нейтрализован.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что боевик, заметив, что за ним ведется погоня, вышел из автомобиля и открыл огонь в сторону военнослужащих, он был нейтрализован ответным огнем. Согласно сообщениям в палестинских СМИ, боевик убит.

    Судя по фотографии, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, он был вооружен самозарядным карабином Симонова (СКС 45).

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    Военные считают, что нейтрализованный боевик может быть причастен к серии нападений на гражданских лиц и военнослужащих, которые происходили в указанном районе в последние дни. Эти подозрения расследуются.

    Кроме того, продолжается розыск возможных сообщников террориста.

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