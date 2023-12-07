ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих в ходе боев в Газе
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ЦАХАЛ уведомляет о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газы в течение последних суток.
Старший сержант Амит Бонцель, 22 года, из Шохама, боец разведвзвода 35-й десантной бригады, погиб в бою в центре сектора Газы.
Старший сержант Алемнеу Эмануэль Фелеке, 22 года, из Кирьят-Гата, боец спецподразделения "Дувдеван" 89-й бригады коммандос, умер от ран, полученных в бою на юге сектора Газы 5 декабря.
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Кроме того, в бою в центре сектора Газы были тяжело ранены трое бойцов разведвзвода десантной бригады, еще один боец из 7008-го батальона был тяжело ранен в бою на севере сектора Газы.
C 31 октября по 6 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 86 военнослужащих ЦАХАЛа.
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