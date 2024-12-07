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Израиль

ЦАХАЛ действует в районе южного Ливана, стремясь предотвратить провокации террористов

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 07 декабря 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 16:03
ЦАХАЛ действует в районе южного Ливана, стремясь предотвратить провокации террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Последние сутки ЦАХАЛ действовал в районе южного Ливана, стремясь предотвратить провокации террористов, представлявшие угрозу для Израиля и его граждан.

В субботу, 7 декабря, утром, ВВС ЦАХАЛа атаковали террориста "Хизбаллы", замеченного в районе южного Ливана.

Власти Ливана продолжают обвинять Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушениях "Хизбаллу".

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