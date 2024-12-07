ЦАХАЛ действует в районе южного Ливана, стремясь предотвратить провокации террористов

Последние сутки ЦАХАЛ действовал в районе южного Ливана, стремясь предотвратить провокации террористов, представлявшие угрозу для Израиля и его граждан.

В субботу, 7 декабря, утром, ВВС ЦАХАЛа атаковали террориста "Хизбаллы", замеченного в районе южного Ливана.

Власти Ливана продолжают обвинять Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушениях "Хизбаллу".