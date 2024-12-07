МАДА: в результате автомобильного теракта возле Хеврона пострадали два человека

По данным МАДА, в результате автомобильного теракта возле Хеврона серьезные травмы конечностей получил мужчина в возрасте примерно 30 лет. Помощь ему оказывали парамедики МАДА совместно с бригадой фельдшеров ЦАХАЛа.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще один мужчина, в возрасте примерно 45 лет, ранен осколками стекла, он в состоянии средней тяжести. Два человека (мужчина и мальчик) впали в шоковое состояние, им также потребовалась медицинская помощь.