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Израиль

МАДА: в результате автомобильного теракта возле Хеврона пострадали два человека

Мада
время публикации: 07 декабря 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 18:56

По данным МАДА, в результате автомобильного теракта возле Хеврона серьезные травмы конечностей получил мужчина в возрасте примерно 30 лет. Помощь ему оказывали парамедики МАДА совместно с бригадой фельдшеров ЦАХАЛа.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще один мужчина, в возрасте примерно 45 лет, ранен осколками стекла, он в состоянии средней тяжести. Два человека (мужчина и мальчик) впали в шоковое состояние, им также потребовалась медицинская помощь.

Израиль
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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об автомобильном теракте в районе Хеврона