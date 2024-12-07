На севере Негева тяжело травмирован иностранный рабочий, ехавший на электровелосипеде

Поздно вечером 6 декабря мужчина примерно 30 лет, ехавший на электровелосипеде врезался в столб линии электропередач в районе Мерхавим, на севере Негева.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Состояние пострадавшего оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Судя по имеющейся информации, пострадавший является иностранным рабочим.