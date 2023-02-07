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    В Израиле

    В Израиле произошло землетрясение магнитудой 4,4

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    В Израиле произошло землетрясение магнитудой 4,4
    AP Photo/Wally Santana

    Землетрясение произошло 7 февраля в 23:17 по иерусалимскому времени. Подземные толчки ощущались в Иерусалиме и многих других городах, включая Гуш Дан.

    Нет данных о разрушениях или пострадавших.

    По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра, в Израиле произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 13 км от Шхема. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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    По данным израильского института геологии, землетрясение имело магнитуду 3,5, его эпицентр находился в 15 километрах к юго-востоку от Ариэля.

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    Ни в одном из израильских городов не было сигнала тревоги, предупреждающего о землетрясении. В Управлении тылом говорят, что система предупреждения не была задействована, поскольку землетрясение не представляло опасности.

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