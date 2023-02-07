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    В Израиле

    Снегопады в Израиле: "снежный прогноз" на неделю

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    Снегопады в Израиле:
    Michael Giladi/Flash90

    Метеослужба Израиля сообщает, что 7-8 февраля на Хермоне продолжится интенсивный снегопад, в эти дни также ожидается временами снегопад в других горных районах севера и центра страны, включая Иерусалим.

    Если в горах на севере (не только на Хермоне) местами образовался (или образуется в скором времени) устойчивый снежный покров, то пока неясно, сколько продержится снег (и на каких высотах) в горных районах центра страны.

    9 февраля снегопад на Хермоне ослабнет. В пятницу-субботу осадки прекратятся.

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    7-8 февраля горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за погодных условий. Неизвестно, будет ли он открыт 9 февраля. Но очевидно, что в пятницу-субботу (10-11 февраля) курорт будет открыт (билеты рекомендуется приобретать заранее).

    Отметим, что "снежный" период на Хермоне начался в этом сезоне сравнительно поздно. Первый снег на вершине Хермона выпал 25 декабря. Образовавшийся снежный покров продержался около трех дней. Следующий снегопад был только в середине января, и снега выпало немного. И лишь с конца января начался длительный снегопад, который привел к образованию значительного снежного покрова.

    В прошлом зимнем сезоне снегопады на вершине горы Хермон наблюдались с 5 декабря 2021 года до 25 марта 2022 года (лыжный сезон, с перерывами, длился с 17 января по 10 апреля). В позапрошлый год снегопады на Хермоне наблюдались с 5 декабря 2020 года до середины апреля 2021 года.

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    Самые снежные зимы в Израиле

    Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

    Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

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    Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Февраля 2023
    Прогноз погоды на 7 февраля: холодно, шторм, дожди, снегопад в горах
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Февраля 2023
    Метеослужба: снегопад в Иерусалиме на этой неделе возможен в течение нескольких дней
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