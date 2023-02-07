Организаторы акций протестов призвали к проведению забастовки 13 февраля

Во вторник, 7 февраля, организаторы акций протестов против юридической реформы сообщили об ужесточении методов борьбы, в том числе, о проведении забастовочных санкций.

"После тихих протестов, мы, организаторы протестных акций и неравнодушные люди, парализуем экономику страны в день, когда первый закон будет представлен Кнессету, мы отправимся в Иерусалим, требуя остановить диктатуру", – заявил экс-глава Генштаба ЦАХАЛа Моше (Буги) Яалон на совместной пресс-конференции.

Яалон заявил, что в следующий понедельник, 13 февраля, организаторы намерены воспользоваться правом на протесты, подчеркнув, что действовать они намерены в соответствии с законом. Он призвал владельцев и директоров заводов и компаний позволить своим рабочим принять участие в забастовке. "Этот протест также важен для вашего будущего", – подчеркнул Яалон.

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Амит Барнеа, один из организаторов протеста "Белых халатов" призвал профсоюз врачей позволить медикам участвовать в борьбе. "Если реформа будет осуществлена, у нас не останется высококвалифицированных врачей, наша ситуация будет примерно такой, как в странах, в которых прошли подобные процессы", – сказал он.

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Студенческие организации заявили, что намерены бойкотировать начало второго семестра.

Отметим, что ранее "Движение за чистоту власти" объявило, что отменяет субботний митинг возле театра "Габима" в Тель-Авиве, с тем, чтобы 13 февраля провести акцию протеста в Иерусалиме.

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Ожидается, что в понедельник, 13 февраля, на голосование Кнессета в первом чтении будут представлены первые шаги по изменению законодательства в рамках юридической реформы.