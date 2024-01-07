В Дженине ранены четверо бойцов-пограничников, двое в тяжелом состоянии

В ночь на воскресенье, 6 января, в ходе операции в Дженине в результате подрыва джипа были тяжело ранены четверо бойцов пограничной полиции – двое получили тяжелые ранения, один ранения средней тяжести, еще один был ранен легко, сообщают пресс-службы ЦАХАЛа и МАГАВа.

Раненые доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Вертолет ЦАХАЛа оказал помощь при спасении раненых и обстрелял цели в Дженине. Затем авиация ЦАХАЛа (по всей видимости, БПЛА) атаковала группу боевиков, причастных к подрыву джипа. По данным палестинской стороны, не менее шести боевиков были убиты в районе Шах Даа в Дженине.

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Источники в ПА уточняют, что джип пограничников был подорван в районе Джабриат.