С точки зрения ислама, евреям не положено иметь государство. Интервью с Йегудой Йемини

На протяжении пяти лет Йегуда Йемини встречался с палестинскими и израильскими арабами, чтобы понять все аспекты 100-летнего конфликта. Он призывает отказаться от национальной и территориальной трактовки, скептически относится к поощрению эмиграции среди жителей Газы и призывает инициировать кампанию по изменению религиозного самосознания мусульман.

Беседовал Шауль Резник.

Вы – автор книги "Понять мусульманско-еврейский конфликт". Насколько уместно сводить противостояние к вере, учитывая, что среди палестинских организаций есть ФАТХ, "Народный фронт освобождения Палестины" и другие структуры, которые в большей степени националистические, чем религиозные?

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Разделение между ХАМАСом, ФАТХом и другими движениями поддерживается Западом, а также представителями израильских силовых структур и академических кругов, являясь неверным и искусственным. Речь идет о внутренних различиях, о том, как представитель той или иной структуры представляет себе идеальное устройство общества.

"Братья-мусульмане" и ХАМАС хотят, чтобы люди жили по законам шариата. ФАТХ в этом смысле более либерален, он предоставляет равноправие мужчинам и женщинам. При этом любая фракция выступает против евреев и Израиля. Почитайте хартии ХАМАСа и ООП – по поводу борьбы с нами там написано то же самое. ХАМАС пишет: всецело уважаем деятельность наших предшественников в лице ООП, но воюем лучше мы.

У "Народного фронта освобождения Палестины" и прочих "фронтов" была коммунистическая ориентация. Она касалась внутреннего, арабского взгляда на то, как должно функционировать общество. Член той или иной организации может сказать: "Я не хочу, чтобы в будущей Палестине законы шариата присутствовали столь же сильно, как в Саудовской Аравии", но это не мешает ему оставаться мусульманином.

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Мы создали Израиль по национальным причинам, поэтому мы вот уже 100 лет смотрим на арабов через аналогичную призму. В этом и проблема. В 1993 году при заключении Норвежских соглашений правительство пыталось абстрагироваться от религиозной компоненты и прийти к политическому урегулированию. Что-то из этого вышло?

Не особенно.

Почему? Мало земли дали? Были щедрые предложения Эхуда Барака в 2000-м и Эхуда Ольмерта в 2006-м. Практически всем поступились, кроме Стены Плача и Еврейского квартала. Но палестинцы эти предложения отвергли, потому что от них требовали подписать декларацию о признании еврейского государства. А это противоречит исламу. Евреям не положено иметь государство. Они должны жить на положении униженных протеже. Подчеркну, что религиозный конфликт между исламом и иудаизмом является односторонним. Поскольку иудаизм был первой монотеистической религией, он никогда не воспринимал христианство и ислам как угрозу. Но ислам считает угрозой иудаизм.

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Вне связи с тем, что делает Израиль в экономической сфере, улучшая уровень жизни палестинцев и израильских арабов?

Религиозный конфликт довлеет над всем остальным. Теперь представим жителя Восточного Иерусалима, который работает в западной части города. Работа, как правило, неквалифицированная. Дворником, в ресторане, в больнице, на стройке. С позиции мусульманина всё должно быть наоборот: мусульмане должны править и руководить, евреи должны им подчиняться. Такой рабочий находится в перманентном состоянии конфликта. Несмотря на экономические преимущества Израиля перед арабскими странами, включая даже богатые страны Персидского залива, где есть проблема с личными свободами и безопасностью.

Да, израильские арабы не хотят переезжать в Палестинскую автономию. Когда Ясир Арафат предложил жителям Восточного Иерусалима отказаться от израильских удостоверений личности в пользу палестинских документов, никто не откликнулся. В лагерях беженцев, таких как Аната и Шуафат, живут люди, которые прибыли в рамках воссоединения семей, надеясь на получение израильского гражданства, а теперь они за разделительной стеной. Но когда реальность противоречит религиозным постулатам, возникает личностный конфликт, и пирамида Маслоу отходит на второй план.

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Итак, конфликт начался с создания Государства Израиль…

Значительно раньше, с момента сионистских волн репатриации. В 1920 году мусульмане относились к сионизму по-разному. Одни говорили: "С евреями у нас проблем нет, пусть едут, они с нами живут 1400 лет. Но у нас есть проблема с сионизмом, сионисты хотят создать еврейское государство".

Были и те, кто относился к сионизму положительно, считая его реализацией 17-й суры Корана. В конце дней Аллах соберет вместе сыновей Израиля, "После этого Мы сказали сынам Исраила: живите на этой земле. А когда исполнится последнее обещание, Мы соберем вас всех вместе". Ситуация, при которой народ возвращается на свою землю, не наблюдалась со времен Мухаммада и не происходила ни с кем, кроме евреев. Поэтому в сионизме некоторые видели реализацию пророчества. Но такую точку зрения заглушил муфтий Амин аль-Хусейни.

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Что он сделал конкретно?

Зайдите на сайт еврейского ишува в Хевроне, там есть рубрика "Погром 1929 года". Предостаточно фотографий, которые мало отличаются от нынешней резни 7 октября. Когда я работал над книгой, я задавался вопросом: почему хевронские погромщики издевались над трупами до такой степени, что погибших было невозможно опознать? Хотели убить тех, кого считали врагами – убили. Но зачем издеваться над мертвыми?

Ответ: Амин аль-Хусейни изменил образ еврея в исламе. Евреев раньше не боялись, это униженные и покорные существа. Аль-Хусейни сделал несколько вещей: увязал сионизм с иудаизмом, позиционировал будущий Израиль как еврейское государство, что критично для ислама, а также демонизировал евреев. Его идеология многократно усовершенствовалась. Тем более в 40-х, когда муфтий примкнул к нацистам.

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В результате во всём арабском мире евреи из униженных стали угрожающими. С демоном надо расправиться до конца. Не просто убить, а осквернить.

Даже если речь идет о левонастроенных кибуцниках, не о поселенцах?

Это для нас они разные – поселенцы, кибуцники, религиозные, светские. Мы все – часть еврейского государства, которое не должно существовать согласно постулатам ислама.

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Мне давно было понятно, что насилие произойдет. У мусульман есть вера в то, что Государство Израиль исчезнет чудесным образом. Даты назывались разные: 2020 год, 2022-й, духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин говорил о 2027 годе. Это не просто дата, которая взята с потолка, под нее подводят различные вычисления, основанные на текстах Корана и отсчитывающиеся от года хиджры (переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину).

Волнения во время операции "Страж стен" в 2021 году были прелюдией.

Вызванной желанием реализовать пророчество на практике?

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Да. Верят ли в вышеописанные подсчеты все мусульмане, сказать не могу. Но верят те, кто с нами воюют. Поэтому подготовка к 7 октября велась несколько лет, это хорошо спланированная акция, конечная цель которой – уничтожение Израиля.

Скажу больше – мы находимся на критическом отрезке времени. Если мы не будем пытаться решить проблему на уровне религиозного сознания мусульман, события 7 октября покажутся цветочками. Среди мусульман распространено убеждение, что со времен Мухаммада ни один немусульманский народ не может контролировать Ближний Восток больше 88 лет.

В 1099 году крестоносцы захватили Иерусалим. Полноценно они правили 88 лет, потом их после многочисленных сражений изгнал Салах ад-Дин. Чем ближе окажется Израиль от 88-летней отметки, тем уровень насилия будет выше.

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В мусульманском дискурсе незримо присутствует вопрос: "Где Аллах? С кем он, с нами, верующими, или с евреями-вероотступниками?". Террор против нас продолжается вот уже 100 лет, но мы не сдаемся, Израиль становится местной супердержавой. Арабские страны смотрят на себя: их статус ниже, чем во времена Средневековья. Это усугубляет внутренний конфликт. И это то, что влияет на ход жизни мусульман. Рядовой мусульманин утром идет на работу, он об этом меньше думает, но различные организации думают. А террористические – действуют.

Если Государство Израиль уберет прилагательное "еврейский", это поможет?

Арабские депутаты Кнессета постоянно ратуют за то, чтобы из Декларации Независимости было убрано упоминание евреев. Теоретически, "государство всех граждан" будет восприниматься исламом иначе. Посмотрите на партнеров арабских стран – Китай и Россию, правопреемницу атеистического СССР. Мусульманам куда легче заключать союз с теми, кто не декларирует принадлежность к определенной религии, чем с теми, кто конкурирует с ними за влияние. Христианство и иудаизм конкурируют с исламом за влияние. С точки зрения мусульман, ислам сменил христианство, которое сменило иудаизм.

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Движение ХАМАС, которое базируется на идеологии "Братьев-мусульман", поначалу занималось сугубо религиозной деятельностью. Что послужило причиной для перехода к террору?

В этом смысле ХАМАС не отличается от своих духовных отцов. Хасан Аль-Банна создал "Братьев-мусульман" в качестве реакции на власть британцев в Египте. Согласно исследованиям, в 20-е годы прошлого века Аль-Банна сформировал военное крыло "Братьев-мусульман", чтобы устраивать теракты против британцев и вынудить их убраться. ХАМАС делает ровно то же самое против нас.

Религиозная часть идеологии "Братьев-мусульман" – и это то, что исповедуют джихадистские организации, начиная с "Аль-Каиды" – звучит так: ислам исказился из-за местных светских лидеров, надо очистить ислам изнутри, и тогда Аллах будет с нами. Отсюда и салафизм – желание жить так, как во время пророка Мухаммада.

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После операции "Кадеш" шейх Ахмад Ясин создавал ячейки в Газе, которые занимались "дава" (проповедью ислама), боролись с аморальным поведением, употреблением алкоголя. В 80-е началась дискуссия о том, перейти ли от "дава" к военным действиям. Произошло первое отпочкование, на свет появился "Исламский джихад", более решительный и практичный. Затем Ясин поддался голосам молодого поколения, призывавшего к активным действиям, не только к "дава". Так был создан ХАМАС. Ничего нового по сравнению с "Братьями-мусульманами" в Египте – бороться с теми, кто угрожает существованию ислама. Будь то британцы-христиане или евреи. Причем евреи куда больше угрожают исламу.

Как вы относитесь к поощрению добровольной эмиграции среди жителей Газы?

Если еврейское государство будет поощрять эмиграцию мусульман, проблему это не решит, мягко говоря. Есть мусульмане в Иудее и Самарии, есть мусульмане-хуситы в Йемене, которые с нами воюют. Есть мусульмане в Ливане, которые делают то же самое. В Европе мусульмане стоят за движением BDS. Мы решим, в лучшем случае, проблему Газы. Как быть с другими проблемами?

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Наша проблема – не ХАМАС, не "Хизбалла", не хуситы. Это симптомы, надо работать над корнем. Мы должны показать мусульманам, что есть религиозное решение возникшего конфликта. Это решение должно проистекать из Корана, иначе оно работать не будет.

Что имеется в виду?

То самое положительное отношение мусульман к возвращению евреев, с которым боролся Амин аль-Хусейни. Восприятие нас в качестве "бану Исраил", которые упомянуты в Коране в положительном ключе, в отличие от "яхуд". Если мы не изменим самосознание мусульман, конфликт только ужесточится.

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Мы должны пропагандировать такие посылы в арабском мире, это вызовет дискуссию и обсуждение. В сферах маркетинга, рекламы и влияния согласие второй стороны не требуется. Нужна интенсивная и продолжительная кампания, чтобы новое поколение мусульман не воспитывалось в атмосфере конфликта. Я верю, что это может сработать.

Это программа-максимум, рассчитанная не на один год, или даже не на одно десятилетие. Что можно сделать в ближайшей перспективе?

Начнем с себя. Израильское общество должно адекватно воспринимать ближневосточную реальность, избавившись от невежества. В школах растут будущие лидеры страны. Что касается арабской системы образования, которая находится под израильским контролем, там надо бескомпромиссно бороться с подстрекательством.

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Теракты, совершаемые одиночками, – результат индоктринации. До 2014 года такие теракты происходили значительно реже. Мусульмане сталкивались с подстрекательством, читая газету раз в день, посещая проповедь в мечети раз в неделю и так далее. А потом в Израиль и в арабский сектор хлынули Facebook и другие соцсети. Я вижу арабскую молодежь – они целый день со смартфонами в руках. ХАМАС, "Исламский джихад" и "Хизбалла" понимают потенциал всего этого и вкладывают огромные деньги в производство пропагандистских видеоматериалов.

Худший сценарий – Израиль проиграл, ХАМАС победил. Какое государство будет создано вместо еврейского?

Не уверен, что ХАМАС создаст полноценное государство. С 2005 года у него было достаточно времени для того, чтобы этим заниматься. Аналогичным образом ФАТХ не занимается этим с 1993 года.

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Я работаю консультантом в ряде проектов в сфере инфраструктуры, включая очищение Кедронского ручья от сточных вод. Я контактирую с главами муниципалитетов на территории Палестинской автономии. Речь идет о катастрофе на муниципальном уровне. С 1993 года они получают огромное количество денег, неограниченные бюджеты, пожертвования из-за границы. И они ничего не делают. Это их не интересует.

У них есть ямы для хранения дождевых вод, которые загрязняют окружающую среду. В деревнях нет нормальной канализационной системы. Мы их проконсультировали, выполнять работы мы напрямую не можем, это зона А. Мы предложили обратиться за пожертвованиями к зарубежным странам, чтобы деньги пошли на нужды этих деревень. Водное управление Палестинской автономии затормозило этот процесс.

Нам понятно, что у народа должно быть государство, и этим государством кто-то должен нормально управлять. Арабы смотрят на это по-другому, вся их энергия направлена на борьбу с нами. Посмотрите, что происходит в Иордании, Сирии, Египте. Эти государства нормально управляются? Вот и ХАМАС создаст похожее государственное образование.

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Что будет с нами?

Два варианта. Худший вы знаете и без меня. Лучший – нам будет предоставлена возможность проживать в качестве протеже. Как при пророке Мухаммаде.