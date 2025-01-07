Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 января, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Преимущественно северный и восточный ветер.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 12-17, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 9-18, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду температура немного повысится. В четверг-пятницу – без существенных изменений.