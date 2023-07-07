Израильский спецназ провел операцию в Шхеме: ликвидированы двое террористов

Палестинские источники сообщают, что утром в пятницу, 7 июля, израильские спецслужбы и бойцы спецподразделений провели операцию в Шхеме, в ходе которой не менее двух активистов террористических организаций были убиты, трое захвачены.

Согласно сообщениям "Палестинского информационного центра" и других СМИ, израильский спецназ действовал в районе Касбы (старый город Шхема). Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на палестинские источники передает, что группа спецназа въехала в Шхем на закрытом гражданском грузовике.

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Названы имена убитых боевиков: это Хамза Макбуль (мог быть причастен к подготовке вчерашнего теракта в районе Кдумим и другим нападениям) и Хайри Шахин (два года назад вышел из тюрьмы, где отбывал трехлетний срок). Оба были активистами группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд").

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Минздрав Палестинской автономии подтверждает, что в ходе операции израильтянами были убиты двое "местных жителей", еще трое получили ранения.

Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила сообщение о проведении операции в Шхеме.

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Судя по имеющимся данным, ликвидированы двое террористов, причастных к обстрелу 5 июля поселка самаритян Кирият Луза (Неве Кедем) на горе Гризим около Шхема. Был причинен ущерб зданию и транспортному средству, никто не пострадал.