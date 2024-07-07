Армейские багги на Голанских высотах: новое подразделение противостоит "Хизбалле"

На прошлой неделе в составе 210-й дивизии "А-Башан" на севере Израиля стало действовать мобильное тактическое подразделение, использующее багги – легкие автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью.

Это резервистское подразделение вошло в 474-ю территориальную бригаду "А-Голан", в зоне ответственности которой находятся Голанские высоты.

Применение багги в районах со сложным рельефом позволяет значительно сократить время доставки бойцов и боеприпасов. Незаменимы багги при разведке и патрулировании в гористой местности. Отметим, что аналогичную технику использует и "Хизбалла".

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает широкое применение багги в 80-й дивизии на юге страны, а также в Иудее и Самарии – в зоне ответственности территориальной бригады "Эфраим".