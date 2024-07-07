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Израиль

В результате ракетного обстрела в Нижней Галилее тяжело ранен мужчина

время публикации: 07 июля 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 10:35
В результате ракетного обстрела в Нижней Галилее тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

В больницу "Пория" в Тверии доставлен 28-летний мужчина, получивший тяжелое осколочное ранение в результате ракетного обстрела Нижней Галилеи, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По оценке медиков, состояние раненого стабильно тяжелое.

Полиция уточняет: мужчина был ранен в поселке Кфар Зейтим, к западу от Кинерета.

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