В результате ракетного обстрела в Нижней Галилее тяжело ранен мужчина
время публикации: 07 июля 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 10:35
В больницу "Пория" в Тверии доставлен 28-летний мужчина, получивший тяжелое осколочное ранение в результате ракетного обстрела Нижней Галилеи, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
По оценке медиков, состояние раненого стабильно тяжелое.
Полиция уточняет: мужчина был ранен в поселке Кфар Зейтим, к западу от Кинерета.
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