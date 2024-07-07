Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 июля: перечень ударов по целям в секторе

В ночь на 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Поступали сведения об убитых и причиненном ущербе.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в Зайтуне, юго-восточней города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Хасира в Аль-Мине, на западе города Газа, не менее трех убитых.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в Зауайде, есть убитые и раненые; сообщалось о взрывах в Аль-Бурейдже и в восточной части Аль-Муграки; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по зданиям почты и МВД в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 7 июля.