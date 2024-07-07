Суд обязал "Битуах Леуми" признать "домохозяином" неработающего супруга в однополой паре

Всеизраильский суд по трудовым спорам постановил, что мужчина в однополой паре имеет право получить в "Битуах Леуми" статус "домохозяина" и получить соответствующие статусу домохозяйки льготы, в том числе освобождение от уплаты взносов "Битуах Леуми", – в том случае, если это человек соответствует остальным критериям этого статуса.

Закон о Национальном страховании освобождает от уплаты обязательных страховых взносов женщин в статусе домохозяйки: это замужние женщины (или состоящие в гражданском браке – "едуот ба-цибур"), которые не работают ни в качестве наемных работниц, ни в качестве самозанятых, мужья которых застрахованы в Институте национального страхования ("Битуах Леуми"). На женщин в статусе домохозяек распространяется страховка "Битуах Леуми" с частичным покрытием в страховом случае в нескольких сферах страхования: страхование несчастных случаев на рабочем месте, страхование инвалидности и страхование по уходу.

Как сообщает "Давар1", в 2018 году "Битуах Леуми" признал истца Амира Хенделя и его супруга состоящими в гражданском браке ретроактивно с 2002 года: супруги ведут совместное хозяйство, Хендель не работает, а его муж застрахован в "Битуах Леуми" и оплачивает взносы из своей зарплаты. Когда у Хенделя потребовали оплатить взносы в "Битуах Леуми" и по медицинскому страхованию, он обратился в "Битуах Леуми" с вопросом, имеет ли он право на освобождение от этих выплат как домохозяйка. Он получил ответ от Института национального страхования, что согласно формулировке закона, домохозяйкой может быть признана только женщина, поэтому он обязан платить за себя страховые взносы.

Хендель обратился в окружной суд с иском против "Битуах Леуми", утверждая, что освобождение от уплаты взносов предоставляется семье, а не конкретно застрахованному лицу, и несмотря на жесткие формулировки закона, должно быть признано право на освобождение от уплаты взносов для их супружеской пары – так же, как ранее "Битуах Леуми" признавал аналогичное право для домохозяйки в однополой паре женщин, несмотря на формулировку закона, оговаривающую в мужском роде статус работающего мужа.

Окружной суд удовлетворил этот иск. Судья Идит Ицикович постановила, что "Битуах Леуми" должен вернуть истцу страховые взносы и налог на здравоохранение, выплаченные в период с 2018 по 2021 годы, когда он соответствовал критериям "домохозяйки", однако отклонила требование о выплате компенсации за дискриминацию.

В постановлении Ицикович отмечает, что законодатель действительно четко указал, что статус "домохозяйки" может иметь только женщина, однако подчеркивает, что речь идет о социальной льготе, предоставляемой законом семейной ячейке, и что судебные постановления последних лет по другим социальным льготам, предоставляемым семейной ячейке, распространяют их и на ячейки, состоящие из двух мужчин. Вместе с тем, в постановлении подчеркивается, что оно не призвано отменить положения действующего закона, и рассматривает отдельный конкретный случай.

Институт национального страхования подал апелляцию во Всеизраильский суд по трудовым спорам, указывая, что внесение поправок в закон – полномочия законодателей, и хотя в течение многих лет соответствующие законопроекты подавались, ни один из них не прошел все стадии утверждения. Юридическая советница правительства также прокомментировала этот вердикт, указав, что освобождение домохозяек от выплаты взносов в "Битуах Леуми" и по обязательному медицинскому страхованию должно применяться только в отношении женщин.

Председатель Всеизраильского суда по трудовым спорам Варда Вирт-Ливне отклонила апелляцию, подчеркнув, что уложения закона, касающиеся статуса домохозяйки, следует толковать как применимые к женщинам, так и к мужчинам в однополой семье. По ее словам, лингвистические различия между мужчинами и женщинами в данной статье закона основаны на архаичном мировоззрении начала пятидесятых годов прошлого века, а сейчас существуют различные виды семей.

Представители Института национального страхования прокомментировали вердикт суда следующим образом: "Битуах Леуми" требует, чтобы закон равным образом подходил ко всем типам семей. Вердикт суда предоставляет уникальное право однополым парам, в то время как гетеросексуальные пары, в которых мужчина ведет домашнее хозяйство, а женщина работает, в соответствии с этим вердиктом не дадут ему статуса "домохозяина". Здесь же суд признал один тип семей, тем самым создав неравенство в отношении всех граждан и всех семей".