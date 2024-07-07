Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 7 июля, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 21-33, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-среду – повышение температуры.