На пляже в Тель-Авиве из воды вытащили мужчину, констатирована его смерть
время публикации: 07 июля 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 11:54
Утром 7 июля в Тель-Авиве на пляже Мецицим из воды вытащили мужчину, он был в бессознательном состоянии.
На место происшествия вызвана бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Парамедики пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Сегодня на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 1,1 м.