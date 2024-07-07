На пляже в Тель-Авиве из воды вытащили мужчину, констатирована его смерть

Утром 7 июля в Тель-Авиве на пляже Мецицим из воды вытащили мужчину, он был в бессознательном состоянии.

На место происшествия вызвана бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Парамедики пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Сегодня на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 1,1 м.