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Израиль

В бою на юге Газы погиб майор Джалаа Ибрагим

время публикации: 07 июля 2024 г., 18:02 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 18:14
Джалаа Ибрагим, 25 лет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб майор Джалаа Ибрагим, 25 лет, из друзской деревни Саджур, командир роты 601-го инженерного батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в секторе Газы погибли 324 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 680 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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