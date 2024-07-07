В бою на юге Газы погиб майор Джалаа Ибрагим

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб майор Джалаа Ибрагим, 25 лет, из друзской деревни Саджур, командир роты 601-го инженерного батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в секторе Газы погибли 324 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 680 военнослужащих ЦАХАЛа.