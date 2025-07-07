x
07 июля 2025
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2025
|
07 июля 2025
|
последняя новость: 08:27
07 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Военные задержали главреда палестинского агентства Maan

время публикации: 07 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 08:32
Военные задержали главреда палестинского агентства Maan
Пресс-служба ЦАХАЛа

Рано утром 7 июля в Дохе, около Бейт-Лехема, израильские военные задержали Насера Лахама – главного редактора палестинского агентства Maan и директора палестинского офиса ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой".

Агентство Maan сообщает, что израильские военные конфисковали компьютеры и телефоны Лахама.

ЦАХАЛ и ШАБАК пока не комментируют эту информацию.

Примечательно, что в сообщении Maan не упомянуто, что Лахам был высокопоставленным сотрудником "Аль-Маядин". Однако об этом сказано в сообщении "Аль-Маядин".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook