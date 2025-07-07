Военные задержали главреда палестинского агентства Maan

Рано утром 7 июля в Дохе, около Бейт-Лехема, израильские военные задержали Насера Лахама – главного редактора палестинского агентства Maan и директора палестинского офиса ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой".

Агентство Maan сообщает, что израильские военные конфисковали компьютеры и телефоны Лахама.

ЦАХАЛ и ШАБАК пока не комментируют эту информацию.

Примечательно, что в сообщении Maan не упомянуто, что Лахам был высокопоставленным сотрудником "Аль-Маядин". Однако об этом сказано в сообщении "Аль-Маядин".