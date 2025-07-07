Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 7 июля, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Немного жарче обычного в горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-субботу – небольшое повышение температуры.