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Израиль

Младенец захлебнулся в домашнем бассейне, его эвакуируют на вертолете в больницу

Мада
Несчастные случаи
Дети
время публикации: 07 июля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 16:50
Младенец захлебнулся в домашнем бассейне, его эвакуируют на вертолете в больницу
AP Photo/Gregory Bull

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу была выслана навстречу автомобилю в район поселка Веред-Иерихо, где медикам был передан младенец в возрасте около года.

По всей видимости, ребенок захлебнулся в домашнем бассейне. Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию малыша, он был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.

В тяжелом состоянии малыша эвакуируют на спасательном вертолете в больницу "Адаса Эйн-Керем".

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