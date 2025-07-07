Младенец захлебнулся в домашнем бассейне, его эвакуируют на вертолете в больницу

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу была выслана навстречу автомобилю в район поселка Веред-Иерихо, где медикам был передан младенец в возрасте около года.

По всей видимости, ребенок захлебнулся в домашнем бассейне. Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию малыша, он был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.

В тяжелом состоянии малыша эвакуируют на спасательном вертолете в больницу "Адаса Эйн-Керем".