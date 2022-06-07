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    В Израиле

    В коалиции воюют друг с другом, блок сторонников Нетаниягу усиливается

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    В коалиции воюют друг с другом, блок сторонников Нетаниягу усиливается
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    В коалиции оказывают давление на депутатов Райду Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) и Мазена Ранаема (РААМ), с целью вынудить их подать в отставку из Кнессета.

    Это давление усилилось после того, как эти депутаты проголосовали против законопроекта о продлении срока действия израильских законов в Иудее и Самарии. В МЕРЕЦ и в РААМ понимают, что дальнейшее присутствие этих депутатов в Кнессете делает работу коалиции практически парализованной, так как они продолжат голосовать с оппозицией всякий раз, когда не будут согласны с предложениями коалиции.

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    В партии МЕРЕЦ взвешивают возможность объявить Ринауи-Зуаби перебежчицей, и лишить таким образом, возможности баллотироваться в рамках Объединенного списка на следующих выборах.

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    Как сообщает телеканала "Кешет", Мазен Ранаем не отвергает возможности ухода из Кнессета . Известно, что Ранаем намерен баллотироваться на пост мэра Сахнина, и не исключено, что он попытается заручиться поддержкой аппарата РААМ взамен за согласие покинуть Кнессет. Согласно опубликованной информации, в МЕРЕЦ и в РААМ пообещали руководству коалицией решить проблему перебежчиков не позднее 12 июня.

    В партии "Ямина" воздерживаются от санкций в отношении Идит Сильман, несмотря на то, что она проголосовала против назначения Матана Каана на пост министра по делам религий. Министр внутренних дел Айелет Шакед и депутат Нир Орбах возражают против каких-либо санкций в отношении Идит Сильман.

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    Ситуация во фракции "Ямина" остается главной политической проблемой Нафтали Беннета. Минувшей ночью он долго беседовал с депутатом Ниром Орбахом. В ходе беседы Орбах заявил, что поражение на голосовании по закону об Иудее и Самарии стало переломным моментом. "Я не могу больше ничего гарантировать, все возможности открыты", – заявил Орбах.

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    В коалиции продолжают обсуждать возможность повторного голосования по законопроекту. Министр юстиции Гидеон Саар заявил в интервью телеканалу "Кешет", что намерен вынести его на голосование уже на следующей неделе. "Я не отказываюсь ни от одного своего слова: коалиция, которая не может утвердить кардинально важные законопроекты, не имеет права на существование", – сказал Саар. В то же время, он отметил, что не собирается инициировать досрочные выборы. "Я не намерен дарить таких шикарных подарков тем, кто так безответственно себя ведет и предпочитает личные интересы государственным", – сказал Саар.

    7 июня телеканал "Кан 11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Кантар".

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    Согласно опубликованным данным, если бы выборы в Кнессет 25-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 35 мандатов, "Еш Атид" – 20, "Ционут Датит" набирает 10 мандатов, "Кахоль Лаван" и ШАС – по 8, "Яадут а-Тора" и "Авода" – по 7, "Ямина" и Объединенный список – по 6, НДИ – 5, МЕРЕЦ и РААМ – по 4 мандата. Партия "Тиква Хадаша" не проходит электоральный барьер.

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    По данным этого опроса, блок сторонников Нетаниягу набирает 60 мандатов. Партии нынешней коалиции набирают 54 мандата.

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