Тель-Авив готовится к Параду гордости: список перекрываемых улиц

Ежегодный Парад гордости в Тель-Авиве стартует в четверг, 8 июля, в 17:00, однако полиция начнет перекрывать движение вдоль маршрута парада уже с 06:00.

С 06:00 будет заблокировано движение по набережной Герберт Сэмюэль в южном направлении от улицы ШЕЛЕГ до улицы Йехезкиэль Койфман, включая служебный проезд. Улица а-Яркон будет закрыта для движения в южном направлении от улицы Жаботински.

Бульвар Роках перекроют от улицы Ибн-Гвироль в западном направлении, улицу Фришман – между улицами Дизенгоф и Герберт Сэмюэль в западном направлении, улицу Трумпельдор – между улицами Бен-Йегуда и Герберт Сэмюэль в западном направлении, улицы Зрубавель и Нехемия – между улицами а-Яркон и Герберт Сэмюэль в западном направлении.

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С 12:00 будут закрыты для движения следующие улицы, а также улицы, которые их пересекают: а-Яркон в северном направлении между Йосеф а-Леви и Гордон, Йехезкиэль Койфман в северном направлении между Эйлат и Йосеф а-Леви, Нахум Гольдман в северном направлении от площади с часами до Койфман, Эйлат в западном направлении от Элифелет, Элифелет в северном направлении от Дерех Шломо, Дерех Шломо в западном направлении от Элифелет, Мафо и Нес-Циона в западном направлении от Бен-Йегуда до а-Яркон, Геула и а-Кармелит в западном направлении от а-Ковшим до а-Яркон, Нехемия в западном направлении от а-Ковшим до Герберт Сэмюэль.

В 22:00 будет закрыт паркинг Ганей Йегошуа для парковки автомобилей.