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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 июня: наиболее интенсивные действия в центре сектора

время публикации: 07 июня 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 06:58
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 июня: наиболее интенсивные действия в центре сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 7 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий наиболее высокая в центральных районах.

На севере сектора: источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Ашрам в районе Ас-Сабра, в южной части города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели к востоку от Аль-Бурейджа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Дир аль-Балаха; бронетехника ЦАХАЛа вела обстрел целей к востоку от Аль-Бурейджа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-востоке Аль-Магази; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Аль-Магази; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере Нусейрата; из артиллерийских орудий был обстрелян жилой дом в Аль-Бурейдже; из артиллерийских орудий обстреляны цели в лагере Аль-Магази; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в восточных кварталах Дир аль-Балаха; источники в Газе сообщали о шести убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Ар-Рафати, на севере Аль-Магази; источники в Газе сообщали о пожаре в районе кольцевой развязки Абу ар-Рус в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газы в результате непрерывного артиллерийского обстрела в течение нескольких часов.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Урайба, к северу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 7 июня.

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