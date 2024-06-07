Палестинские дети-побирушки вернулись на дороги: полиция бездействует

Эксплуатация детей для сбора милостыни на дорогах севера Израиля происходит настолько давно, что стала печальной традицией Нижней Галилеи и Вади-Ара. Маленькие чумазые дети, иногда не старше четырехлетнего возраста на вид, в жару и в холод ходят между машинами и просят милостыню. Подавляющее большинство этих детей – палестинцы. Их "хозяева" сидят на обочинах и стерегут свой "живой товар", приносящий им сотни и тысячи шекелей в день.

Как сообщает "Давар1", с началом войны и объявлением жесткой блокады палестинских территорий правоохранительные органы надеялись, что это привычное "бельмо на глазу" исчезнет, но после небольшого перерыва дети-побирушки вернулись на дороги. Они ходят между машинами, каждую минуту рискуя своей жизнью, стучатся в окна и просят милостыню. Они без какого-либо опасения ходят и рядом с полицейскими автомобилями, и полиция ничего не предпринимает.

По словам очевидцев, дети собирают милостыню и в самые жаркие дни на солнцепеке и ночью в темноте, дети не старше восьми лет на вид – курят. Их видят каждый день на различных перекрестках севера Израиля – Ахиуд, Иблин, возле Умм эль-Фахма, в Вади Ара, возле Раата. Таких детей десятки, некоторые из них подростки, некоторым не больше десяти лет.

По сути, речь идет об одном из вариантов торговли людьми и эксплуатации детей. На практике, никто с этим ничего не делает. Полиция объясняет, что речь идет о "крайне сложном явлении, требующем вмешательства социальных служб". Социальные службы Израиля не имеют никаких полномочий в отношении детей из палестинской автономии. Эти дети находятся в Израиле нелегально, и полиция иногда отлавливает их, но из-за юного возраста малолетних попрошаек никакой ответственности за незаконное пребывание в Израиле они не несут, а юридических опекунов никто не ищет.

В "Давар1" подчеркивают, что в комментарии полиции ни слова не было о каких-либо мерах против "владельцев" маленьких побирушек, установить которых не составляет никакого труда.

Отметим, что несмотря на распространенность этого явления, реальные полицейские операции против эксплуатирующих детей-попрошаек людей проводятся редко. В 2021 году был задержан 55-летний житель Шфарама, который поддозревался в эксплуатации детей с палестинских территорий и незаконной деятельности. Израильтянин каждый день привозил несовершеннолетних жителей Палестинской автономии в Кафр-Ясиф, где распределял их по оживленным перекресткам и центральным улицам, чтобы они просили милостыню.