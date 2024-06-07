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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в южном Ливане

время публикации: 07 июня 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 22:45
ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, два беспилотника, вторгшиеся в израильское воздушное пространство со стороны Ливана, упали на незастроенной местности: один в районе Изреэльской долины, другой – в районе Шумры. Разрушений и пострадавших не было. Инциденты расследуются.

Ранее истребители ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в районе Раусат Абу Лабан и пусковую ракетную установку в районе Аль-Хариба. Кроме того, силы ЦАХАЛа вели артиллерийскую и минометную атаку, стремясь устранить цели противника в района Альма аш-Шааб и Накура.

После того, как в 20:34 воздушная тревога прозвучала в Западной Галилее, были зафиксированы два пуска ракет со стороны Ливана, они упали на незастроенной местности, не причинив ущерба.

Тревога, звучавшая в 20:13 была ложной.

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