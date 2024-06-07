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Израиль

В результате аварии на севере Изреэльской долины погибла женщина

время публикации: 07 июня 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 21:09
В результате аварии на севере Изреэльской долины погибла женщина
Пресс-служба МАДА

В результате автомобильной аварии на севере Изреэльской долины, возле кибуца Генигер, погибла женщина примерно 50 лет. Парамедикам, прибывшим на место ДТП, оставалось лишь констатировать ее смерть.

Четыре человека в той же аварии получили травмы, одна из пострадавших, молодая женщина, доставлена в больницу в состоянии средней тяжести, остальные травмированы легко.

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