В результате аварии на севере Изреэльской долины погибла женщина

В результате автомобильной аварии на севере Изреэльской долины, возле кибуца Генигер, погибла женщина примерно 50 лет. Парамедикам, прибывшим на место ДТП, оставалось лишь констатировать ее смерть.

Четыре человека в той же аварии получили травмы, одна из пострадавших, молодая женщина, доставлена в больницу в состоянии средней тяжести, остальные травмированы легко.