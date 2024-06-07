Речь Байдена, взорвавшая политическую систему Израиля. Итоги недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Выступление президента США Джо Байдена в прошлую пятницу по-прежнему остается в немалой степени загадкой. Потребуется немало времени прежде чем будут получены ответы на многочисленные вопросы, касающиеся этой речи – и ее содержания и целей. Наибольший эффект эта речь имела в политической системе Израиля. Эффект был мощным настолько, что затмил все остальные формирующие события и факторы. Даже обсуждение в БАГАЦе вопроса о непризыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ выглядит второстепенным и почти не имеющим значения событием. Приведет ли речь Байдена к сделке и освобождению заложников, пока неясно, но складывается впечатление, что скорее она приведет к политическим изменениям в Израиле. Не исключено, что именно этого и добивался президент США.

Правый фланг: между травмой и политикой

Психологи любят говорить, что худшей мотивацией для принятия серьезных решений, является та, что продиктована той или иной травмой. Это верно и в отношении конкретных людей, и в отношении целых групп.

Правый фланг израильской политики вот уже три десятилетия живет в состоянии посттравмы после событий 1992 и 1998 годов. В первом случае правые партии вышли из правительства Шамира в знак протеста против мадридской конференции – итогом стали выборы, создание правительства Рабина и соглашения Осло. Во втором случае, они вышли из первого правительства Нетаниягу в связи с соглашениями в Уай Плантэйшен – итогом стали выборы, приход к власти Эхуда Барака и вторая интифада. С тех пор грозное напоминание о возможных последствиях развала правого правительства стало одним из наиболее сильных сдерживающих факторов перед импульсивными решениями правых политиков. Однако, на сей раз складывается впечатление, что травма преодолена. Иными словами, жребий брошен и перед Нетаниягу дилемма – или сделка, подразумевающая окончание войны, или коалиция.

Итамар Бен-Гвир находится в наиболее комфортном положении. Его популярность в опросах растет, проявление верности принципам принесет ему еще мандат или два, а знакомство с премьер-министром достаточно давнее и близкое позволяет ему идти ва-банк. "Нетаниягу поддается давлению, но лучше всего он поддается давлению тех, кто не боится пойти до конца", – говорят в окружении Бен-Гвира. Именно поэтому глава "Оцма Иегудит" не боится идти на такие экстравагантные шаги, как объявление бойкота коалиции до тех пор, пока Нетаниягу не представит ему черновик сделки. Мало кто в политической системе решился бы на такое требование в отношении Нетаниягу. Бен-Гвир знает, что может себе это позволить.

Знает это и Нетаниягу. Именно поэтому сразу после речи Байдена Бен-Гвир получил приглашение на встречу с премьер-министром. Встреча не состоялась, и Бен-Гвир перешел в контрнаступление.

Угрозы правых выйти из коалиции часто воспринимаются как известная история про мальчика, который кричал "волки, волки". На сей раз, есть косвенные подтверждения того, что все гораздо серьезнее, во всяком случае в отношении Бен-Гвира. На этой неделе радиостанция "Галей ЦАХАЛ" опубликовала информацию, согласно которой глава "Оцма Иегудит" уже готовится к следующим выборам. Причем готовится весьма конкретно. Например, готовится к борьбе за "русские" голоса. Естественно. Главным противником Бен-Гвира в этой борьбе является партия "Наш дом Израиль". НДИ и "Оцма Иегудит" – единственные партии правого фланга, которые постоянно усиливаются в опросах. Бен-Гвир убежден, что у него есть возможность привлечь на свою сторону часть русскоязычного электората, и взвешивает возможность кооптировать в список русскоязычных кандидатов.

Ситуация Бецалеля Смотрича более сложная. "Ционут Датит" балансирует на грани электорального барьера. С одной стороны, избиратели Смотрича не смогут переварить сделку в той форме, в которой ее представил президент США Джо Байден. С другой стороны, учитывая, что развал коалиции с высокой долей вероятности отправит партию в оппозицию или вообще оставит за бортом Кнессета, Смотрич будет тянуть время. Если Нетаниягу удастся найти формулировку, которая убедит Смотрича в том, что война остановлена не будет даже в случае заключения сделки с ХАМАСом, он не будет спешить на выборы.

"Махане Мамлахти": дилемма 90-й минуты

Те, кто пытаются найти ответ на вопрос о причинах того, что Байден произнес свою речь, раз за разом сходятся в том, что таким образом президент США пытался остановить выход "Махане Мамлахти" из коалиции. Ганц, согласно этой теории, является по сути представителем Байдена в кабинете войны, и ожидающийся выход Ганца из правительства лишит Байдена оперативного форпоста там. Поэтому он выступил с инициативой (своей или израильской, или подредактированной израильской), которая может привязать Ганца к правительству.

На данный момент, складывается впечатление, что если план Байдена был именно таким, он не сработал. ХАМАС тянет время, и месседжи, исходящие от него, скорее отрицательные. 8 июня, дата, обозначенная Ганцем, как последняя перед выходом из коалиции, приближается, и, разумеется, нет никаких признаков того, что Нетаниягу и Ганц придут к соглашению.

В коалиции убеждены, что Ганц принял окончательное решение покинуть коалицию. Ему это необходимо – в первую очередь для поддержания имиджа в глазах своих избирателей, число которых уменьшается от опроса к опросу, и для того, чтобы начать подготовку к выборам из оппозиции.

На данный момент должно произойти что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы следующую неделю коалиция начала в том же составе, в котором она заканчивает эту. Однако политика – это страна неограниченных возможностей вообще, израильская политика – тем более, а израильская политика в чрезвычайный период – особенно. Когда-то Бени Ганц объяснил свое решение войти в правительство Нетаниягу, вопреки своим обещаниям, тем, что в период эпидемии необходимо широкое правительство и единство нации. Сегодня этот довод выглядит, как исчерпавший себя полностью за месяцы войны. Однако всегда можно найти новый. Нетаниягу, однако, исходит из того, что Ганц на пути в оппозицию. И это далеко не единственная головная боль премьер-министра.

"Ликуд": угрозы в перспективе

Коалиционный кризис, как справа так и слева, приковывает внимание к коалиционным партиям. Однако Биньямину Нетаниягу приходится заниматься и происходящим в его собственной партии. И проблемы в "Ликуде" Нетаниягу придется решать, даже если ему удастся утвердить сделку.

Судьба сделки с ХАМАСом, если таковая вообще будет, решится на голосовании на заседании правительства. Этот вопрос не должен и не будет выноситься на голосование на пленарном заседании Кнессета. На данный момент, только один министр от "Ликуда" – Амихай Шикли – с открытым забралом выступил против сделки. Остальные либо молчат, либо поддерживают сделку. Даже если кто-то из министров от "Ликуда" проголосует против, можно предположить, что сделку Нетаниягу утвердит. А что будет после сделки, в том числе в "Ликуде", никто не знает. В последние дни Нетаниягу и его приближенные ведут беседы с депутатами, которые внезапно могут сформировать внутреннюю оппозицию. Нетаниягу, как обычно, пытается потушить огонь путча еще до того, как тот разгорелся.

При всей важности происходящего в "Ликуде", более всего коалиции угрожает выход партнеров "Ликуда". Биньямин Нетаниягу отдает себе в этом отчет и всячески пытается стабилизировать ситуацию. Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на этой неделе, что получил от Нетаниягу и его приближенных предложение присоединиться к правительству. По словам Либермана, ему был предложен пост министра обороны. В "Ликуде" опровергли это утверждение. Кому верит действующий министр обороны – словам Либермана или опровержениям Нетаниягу, остается неизвестным.

Еще одна партия, которая находится в объекте интересов премьер-министра и его окружения – это "Ямин Мамлахти" во главе с Гидеоном Сааром. Если Бени Ганц покинет правительство, попытки Нетаниягу убедить Саара присоединиться к правительству станут еще более интенсивными. На данный момент шанс на успех призрачен.

В "Еш Атид" сами предлагают Нетаниягу союз, однако не скрывают и того, что союз этот будет коротким. Если правительству потребуются голоса для того, чтобы утвердить сделку, Лапид готов их предоставить. Это ни в коем случае не означает, что Лапид будет продлевать жизнь этого правительства даже на одну минуту после того, как сделка будет утверждена. Нетаниягу понимает это, и не рассчитывает на Лапида в качестве спасителя.

Закон о призыве: решение БАГАЦа в ближайшие дни

Обсуждение апелляции против не призыва ультраортодоксов завершилось без принятия решений. Однако, как сообщил журналист Амит Сегаль, в Верховном суде прикладывают максимум усилий для того, чтобы завершить рассмотрение и вынести вердикт уже в ближайшие дни. По информации, опубликованной Сегалем, подавляющее большинство судей примут сторону подавших апелляцию и юридического советника правительства. Это означает, что правительство получит судебное распоряжение начать призыв учащихся йешив и заморозить финансирование заведений, не направляющих своих учеников в армию.

С политической точки зрения, это ставит Нетаниягу перед еще одной очень непростой, скорее всего неразрешимой задачей. С одной стороны, судебное решение, которое необходимо выполнять. С другой, недвусмысленные угрозы со стороны ультраортодоксальных партий развалить коалицию.

Если и этого недостаточно, юридический советник Кнессета, по сути, наложила вето на продвижение закона о призыве, утвержденного в первом чтении предыдущим Кнессетом. Этот закон был надеждой, хоть и слабой, убедить БАГАЦ в том, что правительство продвигается в сторону решения вопроса о призыве. Сейчас и эта надежда становится нерелевантной. Пространства для маневра у Нетаниягу всё меньше.

День Иерусалима: политика праздника

День Иерусалима прошел в полном соответствии с ожиданиями. Марш с флагами, танцы, песни и столкновения у Шхемских ворот. И политика, как и в предыдущие годы, присутствовала на праздничных мероприятиях. Вот лишь два небольших примера.

Итамар Бен-Гвир заявил, что статус-кво на Храмовой горе изменен, и евреи могут там свободно молиться. В этих словах есть немалая доля истины: начиная с 2017 года, когда министром внутренней безопасности был Гилад Эрдан, возможность молиться на Храмовой горе стала гораздо более свободной для евреев, чем ранее. Однако публичная декларация этого факта не приносит пользы никому и ничему, в первую очередь праву евреев на реализацию права на свободу молитвы на Храмовой горе. Единственный, кто извлекает пользу из этой декларации – Итамар Бен-Гвир, который записывает на свой счет успех, принадлежащий другому министру. Бен-Гвира это ничуть не смущает, равно как и то, что премьер-министру пришлось в очередной раз гасить костер (дипломатический), который грозил осложнить и без того непростую ситуацию, в которой находится Израиль. Бен-Гвир постоянно находится в состоянии кампейна. Если судить по результатам опросов, эта тактика приносит Бен-Гвиру плоды.

На другом краю шкалы находится новый глава партии "Авода" Яир Голан. Он также не мог оставить День Иерусалима без своего внимания и предложил осуществить то, что назвал размежеванием: отделиться от арабских кварталов, не являющихся, по его словам, частью Иерусалима. Голан формирует позицию, консолидирует союзников и, разумеется, в ближайшее время продолжит озвучивать призывы, ласкающие слух левого электората.